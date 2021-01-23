Автомобиль скорой помощи перевернулся после ДТП с «Ладой Гранта» полиции

В Саратове сегодня, 23 января, столкнулись «Лада Гранта» полиции и машина скорой помощи.

- Бригада медиков в автомобиле со спецсигналами везла тяжелобольного пациента с инфарктом миокарда. В момент столкновения ему проводили реанимационные мероприятия, — рассказал «КП-Саратов» представитель министерства здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов.

При столкновении транспорт медиков перевернулся. На место приехала другая бригада и госпитализировала еще живого пациента, но спустя некоторое время он все же скончался в учреждении.

В момент столкновения пациенту в машине скорой помощи проводили реанимацию. Фото Сергея Богданова из группы «Саратов онлайн»

Также в ДТП пострадала фельдшер скорой помощи. Ее с травмами госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Авария произошла на перекрестке улиц Астраханская и Кутякова, около торгового центра «Триумф Молл».

«Лада Гранта» протаранила ехавший со спецсигналами автомобиль «скорой». Фото Сергея Богданова из группы «Саратов онлайн»

- По предварительной информации Лада Гранта, за рулем которого находился сотрудник полиции, двигалась на разрешающий сигнал светофора, автомобиль скорой медицинской помощи проезжал перекресток с включенными спецсигналами.

В настоящее время в отношении сотрудника полиции назначена служебная проверка, - рассказали "КП-Саратов" в ГУ МВД по региону.

Напомним, это не первая в 2021 году авария с участием машин скорой помощи. 15 января на перекрестке улиц Тулайкова и Шехурдина столкнулись «буханка» 03 и «Газель». Пострадал водитель служебной машины. В Красноармейском районе 5 декабря 2020 года в результате столкновения с «Ладой Гранта» автомобиль «скорой» перевернулся, а шофер легковушки сбежал.

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