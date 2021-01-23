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В Саратове полицейские протаранили скорую: пациент погиб, медики пострадали

Ему проводили реанимацию в момент столкновения
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Автомобиль скорой помощи перевернулся после ДТП с «Ладой Гранта» полиции

Автомобиль скорой помощи перевернулся после ДТП с «Ладой Гранта» полиции

В Саратове сегодня, 23 января, столкнулись «Лада Гранта» полиции и машина скорой помощи.

- Бригада медиков в автомобиле со спецсигналами везла тяжелобольного пациента с инфарктом миокарда. В момент столкновения ему проводили реанимационные мероприятия, — рассказал «КП-Саратов» представитель министерства здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов.

При столкновении транспорт медиков перевернулся. На место приехала другая бригада и госпитализировала еще живого пациента, но спустя некоторое время он все же скончался в учреждении.

В момент столкновения пациенту в машине скорой помощи проводили реанимацию. Фото Сергея Богданова из группы «Саратов онлайн»

В момент столкновения пациенту в машине скорой помощи проводили реанимацию. Фото Сергея Богданова из группы «Саратов онлайн»

Также в ДТП пострадала фельдшер скорой помощи. Ее с травмами госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Авария произошла на перекрестке улиц Астраханская и Кутякова, около торгового центра «Триумф Молл».

«Лада Гранта» протаранила ехавший со спецсигналами автомобиль «скорой». Фото Сергея Богданова из группы «Саратов онлайн»

«Лада Гранта» протаранила ехавший со спецсигналами автомобиль «скорой». Фото Сергея Богданова из группы «Саратов онлайн»

- По предварительной информации Лада Гранта, за рулем которого находился сотрудник полиции, двигалась на разрешающий сигнал светофора, автомобиль скорой медицинской помощи проезжал перекресток с включенными спецсигналами.

В настоящее время в отношении сотрудника полиции назначена служебная проверка, - рассказали "КП-Саратов" в ГУ МВД по региону.

Напомним, это не первая в 2021 году авария с участием машин скорой помощи. 15 января на перекрестке улиц Тулайкова и Шехурдина столкнулись «буханка» 03 и «Газель». Пострадал водитель служебной машины. В Красноармейском районе 5 декабря 2020 года в результате столкновения с «Ладой Гранта» автомобиль «скорой» перевернулся, а шофер легковушки сбежал.

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