В Ленинском районе Саратова вечером 15 января столкнулись фургон «Газель» и УАЗ скорой помощи.Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в 18:05 на пересечении улиц Тулайкова и Шехурдина.Водитель скорой помощи был госпитализирован.Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства аварии.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.