Водитель и фельдшер пострадали в перевернувшемся автомобиле скорой помощи в Красноармейске

Автомобиль скорой помощи оказался на боку после ДТП. Кадр из видео Егора Кудряшова

Вечером 5 декабря в Красноармейске произошло ДТП с участием скорой помощи.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, авария произошла на пересечении улиц Лермонтова и Интернациональная.

После столкновения с «Ладой Приора», автомобиль скорой помощи перевернулся. Водитель и фельдшер были доставлены в больницу, но госпитализация не потребовалась.

Водитель легковушки уехал с места аварии, ведется его поиск.

Автомобиль скорой помощи после ДТП был поднят на колес с помощью внедорожника.

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