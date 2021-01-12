Мониторинговая группа ФГИС «Меркурий» выявила подозрительные поставки товаров по Саратовской области.С начала 2021 года в Саратовской области зафиксировано уже шесть подозрительных поставок продуктов. Их выявили благодаря анализу данных системы информсистемы «Меркурий», где регистрируются электронные ветеринарные сопроводительные документы.К примеру, из ООО \\"НЕО Продукт\\" (Московская область) в адрес ИП Кабисовой Ж. В., в Саратов поступила кисломолочная продукция «Мацони». Судя по оформленным документам, товар преодолел 870 км за 8 минут. Это почти в 5,5 раз быстрее скорости звука.Немного медленнее, то тоже невероятно быстро из ООО «Колбасы от «Фабрики Качества» из Самары в ООО «Рынок-плюс» города Маркс прибыл сыр. Он преодолел 350 км за 1 час 18 минут.Более скромные, видимо, аэродинамические свойства у сыра «Тильзитер» из АО «Молвест» города Энгельс, который был доставлен в АО «Молвест» в Пензе в 250 км за 1 час 30 минут.Пример скоростных поставок может подать ООО «Степное» из одноименного поселка Калининского района, которое перевезло крупный рогатый скот для убоя в Башкортостан на расстояние 1100 км за 1 час 38 минут.Из ООО «Чебоксарский городской молочный завод» в ООО «МК» в Саратове доставлена молочная продукция всего за шесть минут.Судя по отчету, автомобиль с готовыми мясными продуктами от ООО «БМК-Центр» из Москвы в ООО «Лира» в Саратове домчал за 51 минуту.В 2020 году в ходе анализа работы по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на подконтрольные товары выявлено около 300 подобных нарушений.С помощью ФГИС \\"Меркурий\\" было выявлено девять площадок - фантомов, из них: 6 в молочной отрасли, 1 площадка по поставкам КРС, 1 площадка по реализации яйца куриного, 1 – реализация мясной продукции.Управлением Россельхознадзора предприятия фантомы исключены из реестра, оперативно проинформированы организации, в которые осуществлялись поставки. Участникам сомнительных операций грозят штрафы.