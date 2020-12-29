В Саратовской области обнаружена несуществующая фирма по производству молочной продукции.Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора области, выяснить это удалось с помощью анализа информации, поступающей в систему «Меркурий».Оказалось, что фирма ООО «Маслодел» подозрительно быстро гасит ветеринарные сертификаты, буквально за несколько минут. Поэтому сотрудники ведомства отправились на место регистрации организации в Вольск.Однако там вместо масла и молока их ждали пустые помещения. При этом всего за два месяца по документам через площадку было оформлено 300 тонн продукции.Фирма была признана фантомом, ее исключили из реестра систему «Цербер». Теперь из оборота будут изъяты продукты, маркированные ООО «Маслодел». Материал направлен в полицию.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.