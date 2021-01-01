По итогам декабря 2020 года сайт «КП-Саратов» по-прежнему является порталом с самой большой долей саратовских читателей.По данным портала LiveInternet, в декабре 50% посетителей сайта «Комсомолки» в Саратовской области — жители нашего региона. У остальных саратовских сайтов в топ-10 эти показатели заметно скромнее.Согласно данным Гугл.Аналитикс, сайт саратовской «Комсомолки» в 2020 году посетило 4,4 млн уникальных пользователей, это на несколько сотен тысяч больше, чем в 2019 году.По общему количеству посетителей сайт «КП-Саратов» в течение всего года удерживает абсолютное второе место в регионе, только в декабре на saratov.kp.ru зашли почти 200 тыс. уникальных посетителей, свидетельствует LiveInternet.Еще один сайт холдинга «Волга-Медиа» — «Аргументы и факты — Саратов» продемонстрировал самый большой прорыв 2020 года. Он не только вошел в топ-10 самых читаемых сайтов и закрепился на восьмом месте, но увеличил свою аудиторию почти в четыре раза. По итогам декабря 2020 года на saratov.aif.ru зашло 86 тыс. уникальных посетителей, почти половина из которых — жители Саратовской области.Сайт «Новости Саратова» novosti-saratova.ru из третьего десятка за полгода вплотную подобрался к десятке лидеров в категории «Новости и СМИ» по посещаемости, демонстрируя высокую долю местных читателей.Суммарно по количеству уникальных посетителей три сайта холдинга «Волга-Медиа» превышают показатели «Взгляд-инфо», который в декабре набрал 317 тыс. посетителей.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.