«КП-Саратов» по итогам года стала вторым самым читаемым СМИ региона

2 Янв. 2020 2020-01-02T09:16:38+03:00

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По итогам декабря сайт «КП-Саратов» (saratov.kp.ru) по-прежнему в числе лидеров по посещаемости среди региональных информагентств.

Согласно статистике сервиса LiveInternet за 31 день сайт читали 182 380 уникальных посетителей. Это второй результат после ИА «Взгляд-инфо».

На третьем месте – ИА «Версия-Саратов», на четвертом СарБК, замыкает пятерку лидеров ИА «Свободные новости».

И «КП-Саратов» также самый большой среди первой десятки лидеров процент уникальных местных читателей – 48%.

По статистике за последние 11 месяцев, «Комсомолка» удерживает эту позицию по итогам года.

ИСТОЧНИК KP.RU