2020-07-29T08:26:52+03:00
Общество

Прокурор рекомендовал мэрии Саратова подумать о людях

Похоже, приоритет для всех, кроме чиновников, — сохранение рабочих мест
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В мэрии Саратова исправляют ошибки за счет горожанВ мэрии Саратова исправляют ошибки за счет горожан
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В городской прокуратуре Саратова по итогам обращения в надзорные органы редакции «КП-Саратов» прошло рабочее совещание по вопросу дальнейшей работы сетей газетных киосков. Мэрия настаивает на удалении всех подобных объектов с территории Саратова.

Ранее администрация не провела вовремя конкурс на размещение киосков, а теперь предлагает собственникам убрать их все, чтобы провести процедуры «как надо». Это означает закрытие минимум на два месяца всех киосков, увольнение работников и неизбежное прекращение продаж прессы, что приведет к сокращению уже сотрудников редакций и типографий. Об этом подробнее рассказывалось в материале «В Саратове власти собираются выкинуть на улицы сотни людей».

В мэрии это не воспринимают и настаивают на сносе всех киосков. При этом занявшие места бывших объектов «Роспечати» торговцы цветами, шаурмой и мороженым чувствуют себя спокойно.

Проводивший совещание прокурор города Сергей Ломакин выслушал представителей киосковых сетей и администрации. Он предложил задуматься над решением вопроса с точки зрения закона, но при этом ставить в приоритет сохранение рабочих мест в это и без того непростое время.

- Мы встретились, поговорили, я проблему понял. Мы хорошо знаем, как запретить что-то кому-либо делать. А вот как разрешить — вопрос поставлен правильно. Это рабочие места. И в период пандемии, в этот сложный год, я считаю, надо найти выход из сложившейся ситуации, — сказал Ломакин.

Он обратился к представителям мэрии, что нужно встретиться в следующий раз «с готовым решением, как соблюсти права граждан — тех, кто сегодня работает и официально платит налоги».

Представители сетей выдвинули конкретные предложения по размещению киосков вместо тех мест, с которых мэрия требует их убрать сегодня на время проведения конкурса. Каждый из этих 40 адресов планируется обсудить на следующей встрече в прокуратуре, которая пройдет уже в пятницу, 31 июля.

Напомним, что ранее наличие объектов на земельном участке не было препятствием для отказа от конкурсных процедур. Сегодня под лозунгами борьбы с ларьками городские чиновники готовы полностью ликвидировать киосковые сети печатной продукции на улицах Саратова.

Работники сетей обратились по этому поводу в областную прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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