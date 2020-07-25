2020-07-24T19:06:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 25 июля 2020 года: Число выздоровевших за сутки превышает число заболевших

Зарегистрирована 55-я смерть от коронавируса в области
Ольга Симонова
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В Саратовской области от коронавируса скончалась 58-летняя женщинаВ Саратовской области от коронавируса скончалась 58-летняя женщинаФото: Андрей АБРАМОВ
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В Саратовской области на утро 25 июля зарегистрировано еще 94 случая коронавируса.

Общее число зараженных в регионе составило 8 725, а выздоровевших — 5 159. При этом число вылечившихся за сутки — 102, что превысило инфицированных.

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Стало известно и о новой смерти от коронавируса в регионе. Скончалась 58-летняя женщина, у нее диагностировали тяжелую пневмонию, пять суток больная провела на ИВЛ, но все же умерла. Она стала 55-м скончавшимся от коронавируса человеком в области.

Больше всего новых больных выявили в Саратове — 52, по 11 — в Балаковском и Энгельсском районах, три новых человека с COVID-19 зарегистрированы в Балашовском районе, по двое в Вольском, Ивантеевском, Краснокутском, Марксовском, Новоузенском, Перелюбском и Саратовском и всего по одному — в Ершовском, Новобурасском и Татищевском.

Таким образом, больше всего зараженных в Саратове — 3 336, Балаковском — 729 и Энгельсском районах — 724.

Карта распространения коронавируса

Карта распространения коронавируса

Неустановленный источник заражения зарегистрирован у 75 новых больных, контактный способ — 17, еще два человека прибыли с других территорий с симптомами ОРВИ.

У 37 выявленных больных COVID-19 протекает с пневмонией, у 33 — с признаками ОРВИ, у 24 человек коронавирус проходит бессимптомно.

Также основная часть зараженных приходится на людей старше 60 лет — 37 человек, 21 человек в возрасте 50–59. Инфекцию подхватили и 16 человек в возрасте 30–39 лет, 14 — в возрасте 40–49 лет. К тому же коронавирус выявили у двух детей до 14 лет и у одного в возрасте 15–17 лет. Один зараженный есть и в возрасте 18-19 лет, двое — в диапазоне 20–29 лет.

Всех заболевших наблюдают врачи.

Также за сутки провели 2 531 анализ на COVID-19, а в целом 243 637 лабораторных исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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