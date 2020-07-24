В Саратовской области выявили 94 новых случая коронавируса

24 Июль 2020 2020-07-24T09:04:22+03:00

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В Саратовской области, по данным на сегодняшнее утро, 24 июля, выявлены еще 94 случая коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, общее число зараженных составило 8 725.

Количество выздоровевших за сутки прибавилось на 102 и стало 5 159.

Больше всего новых случаев выявили в Саратове — 52, Балаковском и Энгельсском районах — по 11, еще в 11 районах — по три и менее заболевших.

Основная часть зараженных с неустановленным источником заражения — 75, 17 человек инфицировались благодаря контактам, двое прибыли с других территорий с симптомами ОРВИ.

Также у 37 выявленных за сутки больных коронавирус протекает с пневмонией, у 33 — с признаками ОРВИ, у 24 — бессимптомно.

Люди в возрасте старше 60 — треть заболевших — 37 человек. Заразились и двое детей до 14 лет и один — 15–17 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU