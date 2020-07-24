В Саратовской области от коронавируса скончался 55-й человек
В Саратовской области от коронавируса скончался 55-й человек.
- Женщине было 58 лет. У нее диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию с развитием острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Также у скончавшейся была гипертония и сахарный диабет. В стационар с коронавирусом она поступила в тяжелом состоянии и провела пять суток на ИВЛ.
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ИСТОЧНИК KP.RU