Коронавирус в Саратове, последние новости на 21 июля: в области 27 зараженных младенцев

В Саратовской области на утро 21 июля зарегистрировано еще 93 случая заболевания коронавирусом.

Всего в регионе заражено 8 349 человек, из них выздоровели 4 746.

За сутки выявлено еще 93 случая заболевания коронавирусом

Новые случаи распределились по области так: больше всего в Саратове — 52, в Энгельсском районе восемь новых заболевших, в Аткарском — шесть, в Балаковском, Дергачевском, Ершовском, Красноармейском, Марксовском и Новоузенском — по три, в Калининском и Краснопартизанском — по два, а в Аркадакском, Балашовском, Балтайском, Ровенском, Саратовском — всего по одному заболевшему.

Таким образом, большее число зараженных COVID-19 в области насчитывается в Саратове — 3 138, в Балаковском (698) и Энгельсском (697) районах.

Основная часть выявленных больных — 77 — с неустановленным источником заражения, 15 подхватили коронавирус от носителей, один человек прибыл с другой территории с симптомами ОРВИ.

Также у 61 заразившегося инфекция протекает с пневмонией, у 20 — с признаками ОРВИ и у 12 — бессимптомно.

По возрастам оказалось, что больше всего коронавирусом заболели люди старше 60 лет. Таких 40 человек. Также заразился 21 гражданин в возрасте 50–59 лет, 13 — от 30 до 39 лет и 12 — от 40 до 49 лет. В возрасте 20–29 лет анализы выявили COVID-19 у шести человек, заразился также один ребенок до 14 лет.

В Минздраве региона сообщили, что всего зарегистрировано 424 ребенка с коронавирусом, из них 27 — дети до года. Среди них нет никого в тяжелом состоянии.

Каждый день в Саратовской области проводят лабораторные исследования на коронавирус. За сутки проведено 3 095, а за все время — более 232 тыс.

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