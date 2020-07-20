За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились еще 93 человека
В Саратовской области сегодня утром, 20 июля, стало известно о еще 93 случаях заболевания коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, всего заражено 8 349 человек.
Больше всего новых случаев за сутки в Саратове — 52, Энгельсском районе — восемь, Аткарском — шесть, еще в 13 районах — по три и менее зараженных.
Основная часть зараженных — 77 человек — неизвестно где заразились COVID-19, 15 — контактных, один прибыл с другой территории с симптомами ОРВИ.
Также у большинства вновь выявленных заболевших, 61 человека, коронавирус протекает с пневмонией.
Среди зараженных больше всего пожилых людей старше 60 лет — 40 человек. К тому же заболел один ребенок до 14 лет.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU