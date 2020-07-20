2020-07-20T11:53:59+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились еще 93 человека

Всего заражено 8 349 человек
Ольга Симонова
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В Саратовской области сегодня утром, 20 июля, стало известно о еще 93 случаях заболевания коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, всего заражено 8 349 человек.

Больше всего новых случаев за сутки в Саратове — 52, Энгельсском районе — восемь, Аткарском — шесть, еще в 13 районах — по три и менее зараженных.

Основная часть зараженных — 77 человек — неизвестно где заразились COVID-19, 15 — контактных, один прибыл с другой территории с симптомами ОРВИ.

Также у большинства вновь выявленных заболевших, 61 человека, коронавирус протекает с пневмонией.

Среди зараженных больше всего пожилых людей старше 60 лет — 40 человек. К тому же заболел один ребенок до 14 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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