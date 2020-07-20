В Саратовской области 27 младенцев заражены коронавирусом

20 Июль 2020 2020-07-20T12:22:09+03:00

Всего в регионе COVID-19 обнаружили у 424 детей

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области 27 детей до года заражены коронавирусом.

Как сегодня, 20 июля, сообщил первый замминистра регионального здравоохранения Станислав Шувалов на брифинге в министерстве, всего в области больны 424 ребенка. Среди них нет ни одного в тяжелом состоянии.

- Среди детского населения, к счастью, заболевание протекает в более легкой форме, чем у взрослых. Однако летом ребята могут чаще контактировать с людьми старшего возраста, поэтому надо беречь лиц старше 60 лет от детей, которые могут переносить заболевание в бессимптомной форме, — рассказал Шувалов.

Всего в Саратовской области коронавирусом заражены 8 349 человек. Женщин больше — 4 936. При этом уже выздоровели 4 746 пациентов, за сутки 25.

Летальных исходов в регионе 51. Последние смерти: две женщины — 65 и 71 года. У обоих тотальное поражение легких.

Сейчас в стационарах находится 1 780 человек, из них 1 174 с COVID-19, а 1 559 — с пневмонией. Также 181 человек поддерживается кислородом, 68 находятся на искусственной вентиляции легких.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU