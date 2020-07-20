Коронавирус в Саратове, последние новости на 20 июля: снова прирост заболевших

На утро 19 июля в Саратовской области подтвердились еще 97 случаев заражения коронавирусом. Это хоть и немного, но все равно больше, чем в предыдущие дни.

Среди заболевших больше всего саратовцев — 67, шесть жителей Балаковского района, по четыре в Екатериновском и Ершовском, три в Энгельсском, по два в Аткраском, Базарно-Карабулакском, Краснопартизанском, Новобурасском, Татищевском, по одному в Балашовском, Духовницком, Федоровском.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Из них шестеро контактных, один прибыл с другой территории с симптомами ОРВИ, у 90 источник заражения не установлен.

Статистика по коронавирусу в Саратовской области

У 81 пациентов пневмония, с признаками ОРВИ семь человек, бессимптомно болезнь протекает у девятерых.

Больше всего заболевших старше 60 лет — 44 человека, 23 — от 50 до 59 лет, 11 от 40 до 49 лет, 12 от 30 до 39 лет, пятерым от 20 до 29 лет, по одному пациенту в возрастных группах от 18 до 19 лет и возрастом моложе 14.

На сегодняшний день в регионе проведено 228992 исследований на коронавирус, из них 3,5 тыс. за последние сутки.

Пациенты находятся под наблюдением врачей, определен круг их контактных лиц для регламентных мероприятий и изоляции.

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