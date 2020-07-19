Еще 97 жителей Саратовской области заражены коронавирусом
В Саратовской области на утро 19 июля зарегистрировано еще 97 случаев заражения коронавирусом, об этом сообщает оперативный штаб.
Больше всего случаев в Саратове — 67, шесть в Балаковском районе, по четыре в Екатериновском и Ершовском, еще в девяти районах области по три и меньше.
Среди заболевших больше всего пациентов, которые старше 60 лет — 44.
С начала пандемии в регионе зафиксировано 8256 заражений, выздоровел 4721 человек, 22 за сутки.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU