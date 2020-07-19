2020-07-19T10:02:36+03:00
Общество

Еще 97 жителей Саратовской области заражены коронавирусом

За сутки выздоровели 22 человека
Дарья Вострикова
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В Саратовской области на утро 19 июля зарегистрировано еще 97 случаев заражения коронавирусом, об этом сообщает оперативный штаб.

Больше всего случаев в Саратове — 67, шесть в Балаковском районе, по четыре в Екатериновском и Ершовском, еще в девяти районах области по три и меньше.

Среди заболевших больше всего пациентов, которые старше 60 лет — 44.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 8256 заражений, выздоровел 4721 человек, 22 за сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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