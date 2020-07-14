Через несколько часов Саратов накроет сильный шторм

14 Июль 2020 2020-07-14T13:45:02+03:00

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В течение сегодняшнего дня в Саратове ожидаются порывы ветра до 24 м/c.

Об этом сообщили «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре. Также соответствующее предупреждение разослало жителям МЧС региона — стихия накроет Саратов через несколько часов.

На территории Саратовской области до конца дня усилился ветер. Так, в Ершове уже сейчас порывы достигают скорости 29 метров в секунду, в Балакове — 28 метров в секунду. Напомним, жители Балакова сообщают о сильном урагане, который пронесся над городом, причинив немало разрушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU