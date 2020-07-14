2020-07-14T14:31:00+03:00
Происшествия

Шторм разрушил автостоянку и перевернул несколько автомобилей в Балакове

Многие машины оказались повреждены [видео]
Екатерина Семенова
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Стоянка оказалась разрушена, машины повреждены. Кадр видеоСтоянка оказалась разрушена, машины повреждены. Кадр видео
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В Балакове Саратовской области ураганный ветер разрушил автостоянку.

Очевидец опубликовал в группе «Молодежный Балаково» видео бедствия. На нем запечатлено, что многие машины оказались повреждены упавшими конструкциями ограждения и листами профнастила. Два автомобиля ветер вообще перевернул на крышу.

ЧП случилось на Саратовском шоссе.

Напомним, сегодня, 14 июля, город оказался во власти штормового ветра. Стихия валила деревья, столбы, срывала крыши. В ближайшие часы это может повториться в Саратове.

Разрушение автостоянки в Балакове.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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