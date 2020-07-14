Шторм разрушил автостоянку и перевернул несколько автомобилей в Балакове
В Балакове Саратовской области ураганный ветер разрушил автостоянку.
Очевидец опубликовал в группе «Молодежный Балаково» видео бедствия. На нем запечатлено, что многие машины оказались повреждены упавшими конструкциями ограждения и листами профнастила. Два автомобиля ветер вообще перевернул на крышу.
ЧП случилось на Саратовском шоссе.
Напомним, сегодня, 14 июля, город оказался во власти штормового ветра. Стихия валила деревья, столбы, срывала крыши. В ближайшие часы это может повториться в Саратове.
Разрушение автостоянки в Балакове.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU