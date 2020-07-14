Шторм разрушил автостоянку и перевернул несколько автомобилей в Балакове

14 Июль 2020 2020-07-14T14:31:00+03:00

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В Балакове Саратовской области ураганный ветер разрушил автостоянку.

Очевидец опубликовал в группе «Молодежный Балаково» видео бедствия. На нем запечатлено, что многие машины оказались повреждены упавшими конструкциями ограждения и листами профнастила. Два автомобиля ветер вообще перевернул на крышу.

ЧП случилось на Саратовском шоссе.

Напомним, сегодня, 14 июля, город оказался во власти штормового ветра. Стихия валила деревья, столбы, срывала крыши. В ближайшие часы это может повториться в Саратове.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/790447" frameborder="0"></iframe> Разрушение автостоянки в Балакове.

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ИСТОЧНИК KP.RU