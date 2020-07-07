2020-07-07T11:38:25+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 7 июля: еще один человек скончался от COVID-19

За сутки выздоровели 108 человек
Дарья Вострикова
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В Саратовской области за сутки подтверждено еще 95 случаев заражения коронавирусомВ Саратовской области за сутки подтверждено еще 95 случаев заражения коронавирусомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На утро 7 июля в Саратовской области выявлено 95 новых случая заражения коронавирусом.

В региональном Минздраве сообщили, что от COVID-19 скончался еще один человек. Это мужчина в возрасте 68 лет. Он был 11 дней подключен к аппарату ИВЛ, у него была крайне тяжелая форма пневмонии и полиорганная недостаточность.

Из них 11 контактных лиц, у 83 источник заражения не установлен, один человек прибыл с другой территории с признаками ОРВИ.

С пневмонией 59 пациентов, с признаками ОРВИ 28, бессимптомно болезнь протекает у восьми человек.

Число заражения на 7 июля

Число заражения на 7 июля

Больше всего зараженных в Саратове — 47 человек, 14 в Энгельсском районе, шесть в Ершовском, по четыре в Александрово-Гайском и Балаковском, три в Вольском, по два в Дергачевском, Красноармейском, Пугачевском, Советском. По одному в Аткарском, Ивантеевском, Калининском, Новобурасском, Новоузенском, Озинском, Ровенском, Саратовском, Федоровском районах.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Основная масса это люди старше 60 лет, их 38. Двоим не исполнилось и 14 лет, четырем от 20 до 29 лет, троим от 30 до 39 лет, 15 от 40 до 49 лет, 33 от 50 до 59 лет.

На сегодняшний день в регионе проведено 190987 исследований на COVID-19, за последние сутки 2065.

Всего в регионе зафиксировано 7135 заражений коронавирусом, выздоровели из этих человек 3881, за сутки 108.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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