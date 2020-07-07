В Саратовской области от коронавируса скончался еще один человек

7 Июль 2020 2020-07-07T11:13:51+03:00

Мужчина стал 46-м умершим от COVID-19 в регионе

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В Саратовской области от коронавируса умер еще один человек.

- Мужчине было 68 лет. 11 дней он был подключен к аппарату ИВЛ, однако у него была крайне тяжелая форма пневмонии и полиорганная недостаточность, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве.

Скончавшийся мужчина стал 46-м умершим от коронавируса в Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU