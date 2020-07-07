В Саратовской области 95 человек заразились коронавирусом

7 Июль 2020 2020-07-07T09:17:16+03:00

Всего в регионе зарегистрировано 7 135 случаев заражения

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В Саратовской области сегодня, 7 июля, зарегистрированы еще 95 случаев коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, всего в регионе инфицированы 7 135 человек.

В Саратове 47 новых случаев COVID-19, в Энгельсском районе — 14, Ершовском — шесть, еще в 16 районах — четверо и менее заболевших.

Среди новых заболевших больше всех людей старше 60 — 38 человек, зараженных детей до 14 лет — двое.

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ИСТОЧНИК KP.RU