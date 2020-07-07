В Саратовской области 95 человек заразились коронавирусом
В Саратовской области сегодня, 7 июля, зарегистрированы еще 95 случаев коронавируса.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, всего в регионе инфицированы 7 135 человек.
В Саратове 47 новых случаев COVID-19, в Энгельсском районе — 14, Ершовском — шесть, еще в 16 районах — четверо и менее заболевших.
Среди новых заболевших больше всех людей старше 60 — 38 человек, зараженных детей до 14 лет — двое.
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ИСТОЧНИК KP.RU