2020-07-05T12:45:42+03:00
Общество

Гидромецентр РФ пообещал Саратову аномальную жару

Хуже будет только в Волгограде
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Горожане ищут спасение от жары у воды, на пляжахГорожане ищут спасение от жары у воды, на пляжах
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Жаркая погода и температура выше 40 градусов накрыла несколько регионов страны, сообщили в Гидрометцентре России.

5-7 июля аномальная жара и температура до плюс 40 градусов установилась в Саратовской области.

- В Среднем Поволжье днем местами кратковременный дождь, гроза, обойдется без порывистого ветра, жара нарастает, температура воздуха днем 30…35°, в Саратовской области до 40°, - сообщили в Гидромецентре РФ.

В соседних областях тоже жарко. В воскресенье в Воронежской - до 40 градусов, в Тамбовской области - до 36 градусов. На 5-6 июля сильную жару синоптики прогнозируют в Волгоградской области – здесь температура может достигать 40-42 градуса жары.

Карта температур на 4 июля

Карта температур на 4 июля

Как отметили в Гидромецентре, первый месяц лета в целом по России оказался очень теплым. Его средняя температура замкнула первую тройку самых высоких значений за всю историю метеонаблюдений, т.е. с 1891 году Еще теплее июнь был только в 2012 и 2016 годах.

МЧС в Саратовской области ранее объявило высокий, оранжевый уровень опасности по возникновению пожаров, которым такая жаркая и сухая погода способствует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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