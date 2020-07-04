Оранжевый уровень опасность установлен в Саратове из-за аномальной жары
Среднесуточная температура на 9 градусов выше нормы
В Саратовской области установилась сухая и жаркая погодаФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области установилась аномальная жара.
Как предупредили читателей «КП-Саратов» специалисты ГУ МЧС, до 9 июля установлен оранжевый уровень опасности.
Местами в области температура будет подниматься до 39 градусов. Среднесуточная температура на 9 градусов выше средней многолетней номы.
Сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.
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ИСТОЧНИК KP.RU