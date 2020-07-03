В саратовской областной офтальмологической больнице начнут принимать пациентов с 15 июля

Саратовская областная офтальмологическая больница постепенно возвращается к штатной работе.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, сегодня, 3 июля, в медицинском учреждении начались масштабные мероприятия по дезинфекции.

Ведется полная дезинфекция специальными средствами

Все пациенты были выписаны в удовлетворительном состоянии. С сегодняшнего дня идет дезинфекция помещений, оборудования, системы вентиляции. После этого пройдет генеральная уборка. С 15 июля областная офтальмологическая больница будет полностью открыта для приема пациентов офтальмологического профиля, — рассказала Инга Сенченко, главный врач ГАУЗ «Областная офтальмологическая больница».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/788575" frameborder="0"></iframe> Помещения клиники дезинфицируют.

Напомним, больница была перепрофилирована под стационар по оказанию помощи пациентам с коронавирусом еще в начале мая. В ней проходили лечение заболевший с легкой и средней тяжестью.

Предстоит генеральная уборка медучреждения

Как ранее сообщал на заседании Координационного совета министр здравоохранения Олег Костин, к штатному режиму в скором времени вернутся больницы в Базарном Карабулаке и Вольске.

Областная офтальмологическая клиника в Саратове

А вот в Энгельсской городской клинической больнице №1 начал работать дезинфицирующий коридор. Он защищает пациентов от проникновения инфекций извне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/788577" frameborder="0"></iframe> Дезинфицирующий коридор в Энгельсской городской клинической больнице №1.

Вход в медучреждение теперь разбит на этапы, на каждом из которых предусмотрены специальные процедуры: измерение температуры, обработка рук антисептиком, обработка одежды дезинфицирующим аэрозолем и другие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/788576" frameborder="0"></iframe> Главный врач Инга Сенченко рассказала о возобновлении штатного режима работы.

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