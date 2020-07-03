В саратовской областной офтальмологической больнице начнут принимать пациентов с 15 июля
Саратовская областная офтальмологическая больница постепенно возвращается к штатной работе.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, сегодня, 3 июля, в медицинском учреждении начались масштабные мероприятия по дезинфекции.
Ведется полная дезинфекция специальными средствами
Все пациенты были выписаны в удовлетворительном состоянии. С сегодняшнего дня идет дезинфекция помещений, оборудования, системы вентиляции. После этого пройдет генеральная уборка. С 15 июля областная офтальмологическая больница будет полностью открыта для приема пациентов офтальмологического профиля, — рассказала Инга Сенченко, главный врач ГАУЗ «Областная офтальмологическая больница».
Помещения клиники дезинфицируют.
Напомним, больница была перепрофилирована под стационар по оказанию помощи пациентам с коронавирусом еще в начале мая. В ней проходили лечение заболевший с легкой и средней тяжестью.
Предстоит генеральная уборка медучреждения
Как ранее сообщал на заседании Координационного совета министр здравоохранения Олег Костин, к штатному режиму в скором времени вернутся больницы в Базарном Карабулаке и Вольске.
Областная офтальмологическая клиника в Саратове
А вот в Энгельсской городской клинической больнице №1 начал работать дезинфицирующий коридор. Он защищает пациентов от проникновения инфекций извне.
Дезинфицирующий коридор в Энгельсской городской клинической больнице №1.
Вход в медучреждение теперь разбит на этапы, на каждом из которых предусмотрены специальные процедуры: измерение температуры, обработка рук антисептиком, обработка одежды дезинфицирующим аэрозолем и другие.
Главный врач Инга Сенченко рассказала о возобновлении штатного режима работы.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Саратове»