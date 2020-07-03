2020-07-03T16:18:25+03:00
Общество

В саратовской областной офтальмологической больнице начнут принимать пациентов с 15 июля

Сейчас идет масштабная дезинфекция [фото, видео]
Екатерина Семенова
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Областная офтальмологическая больница скоро сможет принимать пациентов по профилюОбластная офтальмологическая больница скоро сможет принимать пациентов по профилю
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Саратовская областная офтальмологическая больница постепенно возвращается к штатной работе.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, сегодня, 3 июля, в медицинском учреждении начались масштабные мероприятия по дезинфекции.

Ведется полная дезинфекция специальными средствами

Ведется полная дезинфекция специальными средствами

Все пациенты были выписаны в удовлетворительном состоянии. С сегодняшнего дня идет дезинфекция помещений, оборудования, системы вентиляции. После этого пройдет генеральная уборка. С 15 июля областная офтальмологическая больница будет полностью открыта для приема пациентов офтальмологического профиля, — рассказала Инга Сенченко, главный врач ГАУЗ «Областная офтальмологическая больница».

Помещения клиники дезинфицируют.

Напомним, больница была перепрофилирована под стационар по оказанию помощи пациентам с коронавирусом еще в начале мая. В ней проходили лечение заболевший с легкой и средней тяжестью.

Предстоит генеральная уборка медучреждения

Предстоит генеральная уборка медучреждения

Как ранее сообщал на заседании Координационного совета министр здравоохранения Олег Костин, к штатному режиму в скором времени вернутся больницы в Базарном Карабулаке и Вольске.

Областная офтальмологическая клиника в Саратове

Областная офтальмологическая клиника в Саратове

А вот в Энгельсской городской клинической больнице №1 начал работать дезинфицирующий коридор. Он защищает пациентов от проникновения инфекций извне.

Дезинфицирующий коридор в Энгельсской городской клинической больнице №1.

Вход в медучреждение теперь разбит на этапы, на каждом из которых предусмотрены специальные процедуры: измерение температуры, обработка рук антисептиком, обработка одежды дезинфицирующим аэрозолем и другие.

Главный врач Инга Сенченко рассказала о возобновлении штатного режима работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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