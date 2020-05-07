2020-05-07T19:34:07+03:00
Общество

Под больных коронавирусом в Саратове перепрофилируют областную офтальмологическую больницу

Роспотребнадзор готовится представить ее на рассмотрение правительству области в качестве еще одного объекта перепрофилирования под COVID-19
Екатерина Семенова
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Ольга КожановаОльга КожановаФото: Александр Уриевский
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Руководитель Саратовского регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова заявила о рассмотрении еще одного медучреждения для перепрофилирования под заболевших коронавирусом.

Речь идет о клинике глазных болезней.

- Завтра выйдем в областную глазную больницу, которую нам предоставили под развертывание госпиталя. Оценим ее и представим вам на рассмотрение, — заявила Кожанова, обращаясь к председателю правительства Саратовской области Александру Стрелюхину.

На заседании не уточнили о каком именно медучреждении идет речь. По всей вероятности.ю о ГАУЗ «Областная офтальмологическая больница», что на 9-й Дачной.

Кроме этого учреждения, в центре Саратова, на улице Вольская, 12, расположена клиника глазных болезней СГМУ.

Напомним, сегодня уже было заявлено о грядущем переоборудовании под больных с COVID-19 роддома городской клинической больницы №1 по адресу Хользунова, 19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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