Под больных коронавирусом в Саратове перепрофилируют областную офтальмологическую больницу
Руководитель Саратовского регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова заявила о рассмотрении еще одного медучреждения для перепрофилирования под заболевших коронавирусом.
Речь идет о клинике глазных болезней.
- Завтра выйдем в областную глазную больницу, которую нам предоставили под развертывание госпиталя. Оценим ее и представим вам на рассмотрение, — заявила Кожанова, обращаясь к председателю правительства Саратовской области Александру Стрелюхину.
На заседании не уточнили о каком именно медучреждении идет речь. По всей вероятности.ю о ГАУЗ «Областная офтальмологическая больница», что на 9-й Дачной.
Кроме этого учреждения, в центре Саратова, на улице Вольская, 12, расположена клиника глазных болезней СГМУ.
Напомним, сегодня уже было заявлено о грядущем переоборудовании под больных с COVID-19 роддома городской клинической больницы №1 по адресу Хользунова, 19.
ИСТОЧНИК KP.RU