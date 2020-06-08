Стало известно, как ковидные госпиталя Саратова будут возвращаться к плановой работе
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о графике возврата медицинских учреждений к нормальной работе.
На заседании оперативного штаба в правительстве области он представил дорожную карту.
На первом этапе начнут работать Клиническая больница СГМУ имени Миротворцева и специализированные клиники — кардиологии, онкологии, психиатрии, фтизиатрии, Центр-СПИД, областная детская клиническая больница. После них должны начать плановый прием пациентов саратовские городские больницы №1 и 5, а также областная офтальмологическая больница.
На втором этапе, при стойком снижении заболеваемости, возобновят штатную деятельность районные больницы: в Пугачеве, Базарном Карабулаке, Вольске, Балашове, Балакове.
Третий этап предполагает возврат к нормальной работе отделений, задействованных в борьбе с коронавирусом. Это в энгельсской больнице №2, Перинатальном центре Саратова и детской инфекционной больницы №5.
Самыми последними начнут работать как обычно ОКБ, городские больницы №2 и 10 Саратова.
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ИСТОЧНИК KP.RU