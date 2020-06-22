2020-06-22T14:56:11+03:00
Общество

Вынесен приговор двум живодерам из Саратовской области

Мужчины расчленили собаку, съели и похоронили ее кости с живыми щенками
Екатерина Семенова
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Зоозащитники требовали наказания для живодеров. Фото со страницы zoopravo в соцсети InstagramЗоозащитники требовали наказания для живодеров. Фото со страницы zoopravo в соцсети Instagram
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В Красном Куте Саратовской области сегодня, 22 июня, был вынесен приговор двум живодерам.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, их признали виновными в жестоком обращении с животными, что стало причиной смерти. Причем преступление совершено группой лиц по предварительному сговору.

Речь идет о громком деле по факту жестокого убийства собаки и щенков в Краснокутском районе. Оно было совершено 11 мая 2019 года.

Из материалов дела. Фото со страницы zoopravo в соцсети Instagram

Из материалов дела. Фото со страницы zoopravo в соцсети Instagram

Тогда местные жители обнаружили останки собаки и нескольких щенков, которые были похоронены заживо. Двух из шести удалось спасти.

По версии следствия, злоумышленники заманили собаку с кутятами, которые обитали во дворе дома поселка Загородный. Взрослое животное они убили с особой жестокостью.

- Подвесили ее, вспороли живот, разделали, замариновали шашлык и закусили, — рассказывали впоследствии волонтеры.

Останки собаки и живых щенков сбросили в яму и закопали.

Останки собаки и ее живых щенков похоронили в яме. Фото со страницы zoopravo в соцсети Instagram

Останки собаки и ее живых щенков похоронили в яме. Фото со страницы zoopravo в соцсети Instagram

Расследование продвигалось сложно. Волонтеры предположили, что дело затягивают нарочно, а злоумышленники могут вообще избежать наказания или отделаться минимальным штрафом. Однако суд все же приговорил их к реальным срокам.

Судья Людмила Евлампиева отправила Анатолия Фабера к году в колонии строгого режима. А Юрий Корчажкин получил год исправительных работ с удержанием 5% заработка. Были учтены смягчающие обстоятельства — полное признание вины и наличие на иждивении трех малолетних детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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