Живодеры под Саратовом убили и съели собаку, а щенков закопали в землю живьем (18+)

В Краснокутском районе Саратовской области живодеры расчленили и съели собаку. Шестерых ее щенков живьем похоронили вместе с останками матери.

Такая шокирующая новость поступила от жительницы поселка Загородный в полицию. Позже гневный пост был опубликован в инстаграм-сообществе «Зооправо» федеральной зоозащитной организации.

Жительница Красного Кута рассказала, что в ночь на 12 мая неизвестные убили и разделали на мясо кормящую собаку. Плоть употребили в пищу, а кости, голову и шкуру закопали. При этом в могилу еще живьем отправились щенки. Четверо из них погибли, двоих удалось спасти.

Двое щенков выжили. Фото группы «Подслушано Красный Кут»

В ГУ МВД по Саратовской области подтвердили «КП-Саратов», что сообщение о данном факте к ним действительно поступило. Около пяти часов женщина заявила, что некие мужчины похитили и убили дворовую собаку. Были задержаны подозреваемые. В причастности к преступлению проверяют шестерых местных жителей.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Также устанавливается вероятность того, что подозреваемые вели асоциальный образ жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/708348" frameborder="0"></iframe> В Саратовской области зверски убили собаку с щенками.

При этом подчеркивается, что речь не идет о ритуальных обрядах, где присутствует убийство собаки, или поедании животного в силу национальных особенностей.

В соцсетях новость широко разошлась и получила громкий резонанс. Общественность в обсуждении не стесняется в выражениях и требует наказать виновников. В группе «Подслушано Красный Кут» местные жители сообщают подробности зверского преступления:

- ...Когда вызвали полицию, маман одного из ... предупредила, и они начали раскидывать кости, прятать все. Но не все успели разбросать. Потом эта же маман грозилась написать заявление в полицию, что ее и ее сына называют собакоедами, — пишет Ирина Рубис. — А как эту собаку они выловили, они просто взяли этих щенков и понесли их к себе, собака пошла, доверяя «людям», за ними (за щенками) на жестокую гибель!

Местная жительница сообщила подробности преступления. Скрин из группы «Подслушано Красный Кут»

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