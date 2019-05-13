2019-05-13T12:47:49+03:00
Происшествия

Живодеры под Саратовом убили и съели собаку, а щенков закопали в землю живьем (18+)

Полиция начала расследование [фото, видео 18+]
Екатерина Семенова
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Под Саратовом зверски убили собаку и закопалии ее щенков. Фотография из инстаграм-канала zoopravoПод Саратовом зверски убили собаку и закопалии ее щенков. Фотография из инстаграм-канала zoopravo
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В Краснокутском районе Саратовской области живодеры расчленили и съели собаку. Шестерых ее щенков живьем похоронили вместе с останками матери.

Такая шокирующая новость поступила от жительницы поселка Загородный в полицию. Позже гневный пост был опубликован в инстаграм-сообществе «Зооправо» федеральной зоозащитной организации.

Жительница Красного Кута рассказала, что в ночь на 12 мая неизвестные убили и разделали на мясо кормящую собаку. Плоть употребили в пищу, а кости, голову и шкуру закопали. При этом в могилу еще живьем отправились щенки. Четверо из них погибли, двоих удалось спасти.

Двое щенков выжили. Фото группы «Подслушано Красный Кут»

Двое щенков выжили. Фото группы «Подслушано Красный Кут»

В ГУ МВД по Саратовской области подтвердили «КП-Саратов», что сообщение о данном факте к ним действительно поступило. Около пяти часов женщина заявила, что некие мужчины похитили и убили дворовую собаку. Были задержаны подозреваемые. В причастности к преступлению проверяют шестерых местных жителей.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Также устанавливается вероятность того, что подозреваемые вели асоциальный образ жизни.

В Саратовской области зверски убили собаку с щенками.

При этом подчеркивается, что речь не идет о ритуальных обрядах, где присутствует убийство собаки, или поедании животного в силу национальных особенностей.

В соцсетях новость широко разошлась и получила громкий резонанс. Общественность в обсуждении не стесняется в выражениях и требует наказать виновников. В группе «Подслушано Красный Кут» местные жители сообщают подробности зверского преступления:

- ...Когда вызвали полицию, маман одного из ... предупредила, и они начали раскидывать кости, прятать все. Но не все успели разбросать. Потом эта же маман грозилась написать заявление в полицию, что ее и ее сына называют собакоедами, — пишет Ирина Рубис. — А как эту собаку они выловили, они просто взяли этих щенков и понесли их к себе, собака пошла, доверяя «людям», за ними (за щенками) на жестокую гибель!

Местная жительница сообщила подробности преступления. Скрин из группы «Подслушано Красный Кут»

Местная жительница сообщила подробности преступления. Скрин из группы «Подслушано Красный Кут»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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