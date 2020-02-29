2020-02-29T22:14:30+03:00
Происшествия

Начался суд над живодерами из Саратовской области: волонтеры опасаются слишком мягкого приговора

Вместо пяти лет съевшие собаку мужчины могут получить минимальный штраф
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото со страницы zoopravo в соцсети InstagramФото со страницы zoopravo в соцсети Instagram
Изменить размер текста:

Живодеры из Красного Кута Саратовской области могут отделаться минимальным штрафом.

Об этом сообщают волонтеры из группы «Зооправо» на своей странице в Instagram.

Напомним, речь идет о ЧП, случившемся 11 мая прошлого года. По версии следствия, группа мужчин расчленила собаку, съела, а останки были закопаны вместе с живыми щенками.

- Забрали щенков собаки с целью ее выманить, подвесили ее, вспороли живот, разделали, замариновали шашлык и закусили, – так описывают произошедшее волонтеры.

Фото со страницы zoopravo в соцсети Instagram

Фото со страницы zoopravo в соцсети Instagram

Злоумышленникам за жестокое обращение с животными грозило до пяти лет. однако, по словам зоозащитников, в процессе производства дело начало трансформироваться.

Изначально потерпевшей была признана Лидия Серитханова, местная жительница, которая фактически была хозяйкой собаки – та жила у нее во дворе, женщина ее кормила и ухаживала. Однако внезапно оказалось, что потерпевшей стороной считается администрация Красного Кута.

Фото со страницы zoopravo в соцсети Instagram

Фото со страницы zoopravo в соцсети Instagram

- Следователь незаконным образом аннулировал постановление о признании потерпевшей. Ни потерпевшей, ни представителям не дали ознакомиться с отказом в признании потерпевшей. Теперь потерпевшей стороной признана администрация. Прокурор проигнорировал нарушение процессуального порядка и утвердил дело для отправки в суд, – сообщили волонтеры.

Более того, Лидию Серитханову даже не пустили на заседание суда.

Кроме того, зоозащитники считают, что прокуратура затягивает дело.

- Прокурор в Красном Куте совместно со следствием фальсифицируют документы, незаконно отменяют постановление о признании нашего доверителя потерпевшей, лишив тем самым ее права на защиту, и в нарушение норм УП направляет дело в суд! – написали представители ассоциации «Зооправо» на странице в Instagram.

Фото со страницы zoopravo в соцсети Instagram

Фото со страницы zoopravo в соцсети Instagram

Также они возмутились тем, что из шести граждан, которые изначально попали под подозрение, сейчас фигурируют всего двое: Анатолий Фабер и Юрий Корчажкин. И им грозит лишь небольшой штраф – 500 рублей.

- Сразу же, как только мы узнали, что от нас избавилась прокуратура и выкинула нас из дела, направив материал в суд, чтобы садисты получили штраф вместо 5 лет лишения свободы, мы оперативно подготовили заявление и ходатайство и в этот же день подали в канцелярию суда. Теперь ждем понедельника, – заявили волонтеры.

Фото со страницы zoopravo в соцсети Instagram

Фото со страницы zoopravo в соцсети Instagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стрельба по собакам: в Саратове живодеры тренируются на живых мишенях

Врачи не смогли спасти пса по кличке Спартак

(подробнее),

Душили и избивали: волонтеры неделю боролись за жизнь собаки в Энгельсе (18+)

Кудряшу не смогли спасти [фото, видео 18+]

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«На спасение участников вечеринки с сухим льдом было меньше трех минут»: эксперт рассказал, могли ли помочь погибшим на дне рождения Екатерины Диденко
Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин прокомментировал обстоятельства громкой трагедии на вечеринке блогеров
"Она не хотела ехать на тот день рождения - были знаки": автор блога "Не Норм Пара" Наталья Монакова погибла на вечеринке с сухим льдом
25-летняя блогер Наталья Монакова незадолго до трагедии признавалась, что очень хочет завести детей. "КП" поговорила с другом девушки [видео]
Новости 24