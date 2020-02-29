Начался суд над живодерами из Саратовской области: волонтеры опасаются слишком мягкого приговора

Живодеры из Красного Кута Саратовской области могут отделаться минимальным штрафом.

Об этом сообщают волонтеры из группы «Зооправо» на своей странице в Instagram.

Напомним, речь идет о ЧП, случившемся 11 мая прошлого года. По версии следствия, группа мужчин расчленила собаку, съела, а останки были закопаны вместе с живыми щенками.

- Забрали щенков собаки с целью ее выманить, подвесили ее, вспороли живот, разделали, замариновали шашлык и закусили, – так описывают произошедшее волонтеры.

Фото со страницы zoopravo в соцсети Instagram

Злоумышленникам за жестокое обращение с животными грозило до пяти лет. однако, по словам зоозащитников, в процессе производства дело начало трансформироваться.

Изначально потерпевшей была признана Лидия Серитханова, местная жительница, которая фактически была хозяйкой собаки – та жила у нее во дворе, женщина ее кормила и ухаживала. Однако внезапно оказалось, что потерпевшей стороной считается администрация Красного Кута.

Фото со страницы zoopravo в соцсети Instagram

- Следователь незаконным образом аннулировал постановление о признании потерпевшей. Ни потерпевшей, ни представителям не дали ознакомиться с отказом в признании потерпевшей. Теперь потерпевшей стороной признана администрация. Прокурор проигнорировал нарушение процессуального порядка и утвердил дело для отправки в суд, – сообщили волонтеры.

Более того, Лидию Серитханову даже не пустили на заседание суда.

Кроме того, зоозащитники считают, что прокуратура затягивает дело.

- Прокурор в Красном Куте совместно со следствием фальсифицируют документы, незаконно отменяют постановление о признании нашего доверителя потерпевшей, лишив тем самым ее права на защиту, и в нарушение норм УП направляет дело в суд! – написали представители ассоциации «Зооправо» на странице в Instagram.

Фото со страницы zoopravo в соцсети Instagram

Также они возмутились тем, что из шести граждан, которые изначально попали под подозрение, сейчас фигурируют всего двое: Анатолий Фабер и Юрий Корчажкин. И им грозит лишь небольшой штраф – 500 рублей.

- Сразу же, как только мы узнали, что от нас избавилась прокуратура и выкинула нас из дела, направив материал в суд, чтобы садисты получили штраф вместо 5 лет лишения свободы, мы оперативно подготовили заявление и ходатайство и в этот же день подали в канцелярию суда. Теперь ждем понедельника, – заявили волонтеры.

Фото со страницы zoopravo в соцсети Instagram

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