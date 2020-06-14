Коронавирус в Саратове, последние новости на 14 июня 2020 года: 38 человек скончались от COVID-19 в области

В Саратовской области за прошедшие сутки, 13 июня, стало известно о 118 новых заболевших коронавирусом.

На утро 14 июня общее количество зараженных в Саратовской области — 4 480 человек. Из них выздоровели 2 014 человек.

Больше всего заболевших за сутки выявили в Саратове, Балаковском и Энгельсском районах — 54, 12 и 7 соответственно.

Карта распространения коронавируса по Саратовской области

Также увеличилось число смертей от коронавируса. В субботу стало известно, что инфекция унесла жизнь еще одного человека в Саратовской области. Таким образом, по официальным данным, скончавшихся — 38.

Который день по возрастному составу заболевших лидируют люди старше 60. За последние сутки выявлено 44 зараженных в этом возрасте. Также заболели 22 человека 50–59 лет, по 20 — 30–39 и 40–49. У семерых граждан в возрасте 20–29 лет тоже положительные анализы на коронавирус. COVID-19 заразились и четверо детей до 14 лет, и один в возрасте 15–17 лет.

Больше всего за сутки выявили больных коронавирусом старше 60 лет — 44 человекаФото: Андрей АБРАМОВ

К тому же среди заболевших 29 контактных, один прибыл с другой территории и 88 — с неустановленным источником заражения.

Коронавирус не у всех протекает бессимптомно. Таких только 16 человек. У 63 он проявился в виде пневмонии, у 39 — с признаками ОРВИ.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.