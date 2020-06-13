В Саратовской области от коронавируса умер еще один человек
Общее число смертей достигло 38
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В Саратовской области от коронавируса умер еще один человек.
Как сообщает сегодня, 13 июня, сайт «стопкоронавирус.рф», число смертей в регионе от COVID-19 достигло 38.
Всего в Саратовской области 4 480 случаев заражения, за сутки выявили 118.
В РФ число выявленных случаев достигло 520 129.
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ИСТОЧНИК KP.RU