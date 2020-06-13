13 Июнь 2020 2020-06-13T11:48:17+03:00

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В Саратовской области от коронавируса умер еще один человек.

Как сообщает сегодня, 13 июня, сайт «стопкоронавирус.рф», число смертей в регионе от COVID-19 достигло 38.

Всего в Саратовской области 4 480 случаев заражения, за сутки выявили 118.

В РФ число выявленных случаев достигло 520 129.

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ИСТОЧНИК KP.RU