2020-06-09T19:40:11+03:00
Общество

Стрелюхин объяснил, на кого распространяется самоизоляция в Саратове, и предложил открыть парки

Полиция будет контролировать соблюдение масочного режима в местах прогулок
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На заседании координационного совета по коронавирусу 9 июня председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин попытался объяснить, как работает самоизоляция, что под этим подразумевается после отмены режима пропусков.

- Мы находимся на определенном плато, оно не совсем плоское, есть вспышка вчера, в Красноармейске, но с осторожностью можем говорить, что на плато вышли. Поэтому целый ряд послаблений, которые вступают в силу с 11 июня, с учетом предписаний и ограничений, озвучен вчера.

При этом мы не снимаем в области режим самоизоляции для групп риска — граждане старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, они наиболее подвержены заражению коронавирусом. Мы не отменяем масочный режим, он действует в местах с массовым пребыванием граждан, — заявил Стрелюхин.

Он также пояснил логику отмены обязательной самоизоляции для приезжих из Москвы.

- В четыре раза снизился уровень заболеваемости в Москве, поэтому есть целесообразность, в том, что те, кто прибывает из Москвы, проходят измерение температуры. 600–700 человек в сутки прибывают, нет необходимости отправлять их всех на карантин. Если обнаружим признаки заболеваний — тогда отправим, — сказал Александр Стрелюхин.

- Мы разрешили прогулки с учетом масочного режима и соблюдением дистанцирования. Думаю, можем вернуться к разрешению занятий спортом и приоткрыть прогулки в скверах и парках, делать это надо, конечно, с большой осторожностью, — добавил председатель правительства региона.

Начальник ГУ МВД Николай Трифонов заявил, что полиция готова подключиться к соблюдению дистанции и масочного режима на набережной и в парках.

- Идет непонимание логики разрешений и запретов, напряжение и недовольство людей органами власти, — пояснил Трифонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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