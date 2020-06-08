Стрелюхин призвал Роспотребнадзор пересмотреть необходимость закрытия парков

8 Июнь 2020 2020-06-08T22:07:45+03:00

Пока прогулки в парках официально запрещены Фото: Екатерина Семенова

Сейчас послабления возможны только на третьем этапе

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На заседании оперативного штаба председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин поинтересовался возможностью снятия ограничений с мест рекреации: зеленых зон и набережной.

- Трудно прогнозировать. Парки и скверы концентрируют людей, — ответила заместитель главы Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева.

Она подчеркнула, что ограничения как раз призваны не допускать лишней концентрации граждан. Поэтому открытие мест отдыха возможно только на третьем этапе.

Александр Стрелюхин призвал специалистов ведомства еще раз подробно рассмотреть этот вопрос и оценить разумность запретов.

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ИСТОЧНИК KP.RU