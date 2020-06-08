2020-06-08T22:07:45+03:00
Общество

Стрелюхин призвал Роспотребнадзор пересмотреть необходимость закрытия парков

Сейчас послабления возможны только на третьем этапе
Екатерина Семенова
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Пока прогулки в парках официально запрещеныПока прогулки в парках официально запрещеныФото: Екатерина Семенова
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На заседании оперативного штаба председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин поинтересовался возможностью снятия ограничений с мест рекреации: зеленых зон и набережной.

- Трудно прогнозировать. Парки и скверы концентрируют людей, — ответила заместитель главы Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева.

Она подчеркнула, что ограничения как раз призваны не допускать лишней концентрации граждан. Поэтому открытие мест отдыха возможно только на третьем этапе.

Александр Стрелюхин призвал специалистов ведомства еще раз подробно рассмотреть этот вопрос и оценить разумность запретов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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