Мышиной лихорадкой в Саратовской области заболели 1,9 тыс. человек

СЕГОДНЯ 09:59 2019-11-11T10:07:05+03:00

По данным регионального Минздрава, сегодня в больницах с подозрением на ГЛПС находится 91 человек

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В Саратовской области, по данным на 11 ноября, в больницах находится 91 человек с подозрением на мышиную лихорадку.

Как уточнили в региональном Минздраве, с мая, когда в больницы поступали по несколько десятков пациентов в день, сегодня объем больных с лихорадкой неясной этиологии снизился в десять раз.

При этом общее число подтвержденных случаев заболевания ГЛПС за этот год уже приблизилось к 1,9 тыс. В 1 073 случаях у пациентов лихорадка не подтвердилась.

ИСТОЧНИК KP.RU