За три месяца мышиной лихорадкой заболели 122 жителя Саратовской области

14 Апр 2020 2020-04-14T10:57:34+03:00

Больше всего заражений пришлось на январь

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В Саратовской области за три месяца 2020 года мышиной лихорадкой заразились 122 местных жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора региона, статистика такова: в январе — 97, феврале — 16, марте — 9.

Показатель заболеваемости составил 5 на 100 тыс.населения, он превышает среднемноголетние значения — 4,4 на 100 тыс. населения.

К высокоактивным очаговым территориям относятся Саратовский, Базарно-Карабулакский, Лысогорский, Аткарский, Татищевский, Калининский районы области и зеленая зона Саратова, к местностям со средней активностью относятся Хвалынский, Новобурасский, Вольский, Петровский, Балтайский, Красноармейский, Балаковский, Воскресенский районы области.

В Саратове за 3 месяца 2020 года зарегистрировано 27 случаев заболеваний ГЛПС, заболеваемость населения ниже среднеобластного показателя — 3,21 на 100 тыс. населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU