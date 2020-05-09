Парад Победы 9 мая 2020 года: бомбардировщики из Энгельса пролетят над Москвой, прямая онлайн-трансляция

9 Май 2020 2020-05-09T09:55:24+03:00

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В условиях самоизоляции 9 мая 2020 года отличается от предыдущих, но традиционный парад Победы в столице жители страны увидят.

Как ранее сообщала «Комсомолка», именно туда направились стратегические бомбардировщики с Энгельсской авиабазы. Местные жители первыми увидели самолеты Ту-95 и Ту-160, который вместе с Ил-78 провел имитацию дозаправки в воздухе.

Сегодняшний парад станет самым масштабным по числу задействованных воздушных судов. Их будет 75, в том числе вертолеты, истребители и другие.

Увидеть зрелище можно по трансляции, которая запущена на сайте «Комсомольской правды».

Парад Победы в Москве 2020.Президент РФ Владимир Путин прервал режим дистанционной работы, чтобы возложить цветы к Могиле неизвестного солдата и выступить с обращением к россиянам, которые из-за пандемии коронавируса вынуждены отмечать 75-летие Великой Победы дома. Кроме того, несмотря на COVID-19, в Москве решили провести воздушный парад в честь священного для нашей страны праздника. Кстати, напомним, ранее глава нашего государства продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая: https://www.youtube.com/watch?v=ZGbuvFYdKMc #Путин #ВладимирПутин #президент #9мая #ДеньПобеды #авиация #парад #воздушныйпарад #коронавирус Подпишись на канал Комсомольской Правды : https://www.youtube.com/channel/UCSK57JMV0OJL1C7V-YOEVkQ?sub_confirmation=1 И присоединяйся к нам в соцсетях: Facebook https://www.facebook.com/onlinekpru Вконтакте http://vk.com/kpru Twitter https://twitter.com/onlinekpru Одноклассники http://www.odnoklassniki.ru/kpru Инстаграм https://www.instagram.com/onlinekpru/ ТикТок https://www.tiktok.com/@rukptok Телеграм https://tele.gg/joinchat/AAAAAEI5npMTU64W5pEmLg Подписывайтесь на наши плейлисты, чтобы быть в курсе самого главного: Главные новости: https://www.youtube.com/watch?v=hIreKZdVRfA&list=PL9XjpYQLJGURK8vnFtdSRwgQcXMP3rhnt Прямые трансляции: https://www.youtube.com/watch?v=DJ1MYWp0fi0&list=PL9XjpYQLJGUQmEdzId9x7FV58gAGklddd Марафон Худеем на карантине : https://www.youtube.com/playlist?list=PL9XjpYQLJGUTugi3P8OD9X-oixIlASW1s Лучшие истории: https://www.youtube.com/watch?v=9g1FN5vqnNk&list=PL9XjpYQLJGUSB8x1k007C7lUsZl8yaBsP Блог Сергея Мардана: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9XjpYQLJGUSMUhD_GqceNl6UH4jBIwhl Блог Дины Карпицкой: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9XjpYQLJGURtSSGqroKmncVIOP0O7sg7 Блог Александра Коца: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9XjpYQLJGUQY85vUywHv9qpFKHpaAi3b Блог Евгении Коробковой: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9XjpYQLJGUQrAruOp6f6buBf9l00eCul Комикс правды: https://www.youtube.com/watch?v=te-0QX9b53I&list=PL9XjpYQLJGUQBREUzkSbhMLMWIBRpmA9k Все свежие новости России и мира - на нашем сайте KP.RU

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/777979" frameborder="0"></iframe> Бомбардировщики из Энгельса пролетят над Москвой.

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ИСТОЧНИК KP.RU