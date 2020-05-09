Акция «Бессмертный полк» в Саратове 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

В этом году из-за падемии коронавируса и режима самоизоляции акция «Бессмертный полк» проходит в онлайн. Традиционное шествие в память о погибших во время Великой Отечественной войны также переходит в онлайн-формат. Все, кто хотел присоединиться, подавали заявку на официальном сайте акции или в соцсетях «Одноклассники» или «ВКонтакте». Сбор заявок заканчивается 9 мая в 15:00 по московскому времени. Анкета для участия здесь.

Кроме того, можно рассказать о подвигах родственников в соцсетях с хештегами #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #ДеньПобедыдома, #9маявсети, #9маЯпомню.

В прошлом, 2019 году, как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, патриотическая акция собрала около 120 тыс. участников.

Сегодня, 9 мая, в День Победы, «Бессмертный полк» пройдет на медиаплощадках страны. Его будут транслировать не только телеканалы, но и онлайн-кинотеатры, социальные сети, другие платформы.

Бессмертный полк в Одноклассниках : прямая трансляция. Бессмертный полк в Одноклассниках : прямая трансляция

Организаторы акции призывают после Всероссийской минуты молчания в 19:00 по местному времени выходите на балконы с портретами своих ветеранов и исполните всенародно любимую песню «День Победы»!