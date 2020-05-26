2020-05-26T20:52:01+03:00
Общество

Саратовцев предупредили о новой эпидемии после коронавируса

Начинается сезон геморрагической лихорадки с почечным синдромом
Екатерина Семенова
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Саратовская область - традиционный очаг распространения геморрагической лихорадки с почечным синдромомСаратовская область - традиционный очаг распространения геморрагической лихорадки с почечным синдромомФото: Екатерина Семенова
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На заседании координационного совета при правительстве области была рассмотрена тема распространения геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Руководитель Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова согласилась, что вопрос очень серьезный, и пообещала подготовить информацию к следующему совещанию.

По ее словам, на противоэпидемические мероприятия в этом году выделено порядка пяти млн рублей. И работа в этом направлении уже ведется.

Губернатор Валерий Радаев также отметил важность обсуждения проблемы.

- Мы уже два года в повышенной опасности. И тенденцию борьбы в этой части наработали. Но должна быть эффективность, так как рост заболеваемости по итогам первого квартала настораживает, — отметил глава региона.

По итогам первого квартала зарегистрировано 122 случая.

Разносчиками ГЛПС являются грызуны Фото: Екатерина Семенова

Разносчиками ГЛПС являются грызуныФото: Екатерина Семенова

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил, что сейчас в больнице Энгельса находится один пациент с геморрагической лихорадкой. Всего было вылечено 93 человека.

- Заболевание носит эпидемический характер. Мы должны быть готовы, — предупредил он.

Напомним, рост заболеваемости приходится на конец весны и начало лета. В прошлом году в области было выявлено 2,8 тыс. заболевших. Саратовская область традиционно является одним из крупных очагов ГЛПС. Переносчиком болезни являются мелкие грызуны, поэтому крайне опасно посещение парков и лесов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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