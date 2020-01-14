Ежедневно в Саратове госпитализируют 2-3 человека с подозрением на мышиную лихорадку

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:45:32+03:00

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Заболеваемость мышиной лихорадкой в Саратовской области сейчас на низком уровне. В больницы Саратова поступают 2-3 человека в сутки с подозрением на ГЛПС. Более вероятно заразиться в домашних условиях, на даче, чем в лесу.

Об этом 14 января рассказала замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева в пресс-центре саратовского Минздрава.

По ее словам, в лесопарке на Кумысной поляне, который признан источником эпидемии в 2019 году, завершены работы по обработке территории, сейчас там безопасно. Тем не менее весной ситуация с мышиной лихорадкой еще будет напряженной, потому что зима теплая и риски заболеть до сих пор существуют. Если будут морозы, то угрозы почти не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU