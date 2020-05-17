Житель Энгельса постирал кота с вещами в машинке и снял это на видео

Вчера, 16 мая, житель Энгельса стал героем одной из публикаций в паблике «ПЛОХИЕ НОВОСТИ 18+» соцсети «ВКонтакте»

- Пьяный 37-летний мужчина решил снять эффектное видео, для чего постирал кота. По нашим данным, животное получило многочисленные травмы. Надеемся, правоохранители заинтересуются историей и будет возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», — написал автор поста Дамир Ахметсафин.

Мужчина опубликовал видео, на котором отчетливо видно, как под музыку кот вместе с вещами стирается в машинке. Животное подбирается к стеклу, мучается и очень хочет обратно, в дом, но хозяин почему-то не открывает дверцу техники.

Поэтому коту остается только падать, раз за разом.

- А мысли, что кот туда заскочить сам, а мужик по невнимательности зарядил стирку ни у кого не возникает?! Или он в видео что-то комментирует? Снял он восемь секунд, комментариев нет, то, что он пьян откуда взяли... Перед включением стирки мог просто не заметить... Всякое бывает, — встал на защиту мужчины в комментариях Николай Куценко.

Женская часть паблика осадила его — каким бы способом кот не попал внутрь техники, логично было бы вытащить его, а не снимать.

Этот случай сделал мужчину «знаменитым» в своем родном городе, запись появилась в паблике «Подслушано Энгельс».

- Итак, Андрей Чириков, ныне Иванов. Утверждает, что случайно в тиктоке скачал видео с котом в стиральной машинке и наложил музыку. На просьбу указать первоисточник или что вводил в поисковик, сразу «сливается». Полиция разберется, — написала администрация сообщества.

Администрация паблика в соцсети «ВКонтакте» утверждает, что вышла на контакт с героем публикации

В комментариях под записью Надежда Александрова выразила недоумение — при скачивании файлов с этого приложения в углу должен быть его логотип.

Напомним, это не первый случай издевательства над животными в Саратовской области.

Собака по кличке Кудряша не смогла пережить всех зверств, которые сделали с ней люди. Фото группы bezdomnie_givotnie_engels в Instagram

Одной из жертв людей стала бродячая собака по кличке Кудряша из Энгельса, которую пытались задушить, избивали. Волонтеры боролись за жизнь существа, делали все как говорят ветврачи, но Кудряша скончалась.

Пес по кличке Спартак не смог выжить после полученных ранений

В Саратове пес по кличке Спартак скончался из-за того, что кто-то открыл по нему стрельбу. Он получил множественные ранения в лапу, в числе которых есть сквозное, а также переломы.

В Красном Куте живодеры съели собаку, а ее детенышей похоронили заживо

В прошлом году живодеры из Красного Кута убили и разделали на мясо кормящую собаку, а потом съели. Ее детенышей похоронили заживо вместе с останками их матери.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/779545" frameborder="0"></iframe> Житель Энгельса постирал кота.

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