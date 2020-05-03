2020-05-03T16:40:32+03:00
Происшествия

Башенный кран со стройки проблемного дома проломил крышу соседнего здания

От сильного ветра стрела упала и рухнула на жилой дом [фото]
Екатерина Семенова
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Стрела крана повредила крышу жилого домаСтрела крана повредила крышу жилого дома
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Стали известны подробности ЧП в Заводском районе Саратова, где башенный кран рухнул на крышу жилого дома.

Местная жительница рассказала «КП-Саратов», что случилось.

Как оказалось, на 4-й Нагорной улице много лет находится заброшенный долгострой (из разряда проблемных домов Алексея Абасова). На стройке стоит башенный кран, который уже не раз вызывал опасения жителей.

Стройка заброшена много лет назад

Стройка заброшена много лет назад

- Его буквально крутит ветром. Мы писали во все инстанции, надзорные органы, просили, чтобы разобрали и увезли. Тут жилые дома, ходят люди, — рассказала местная жительница.

Однако для того, чтобы местные власти обратили внимание на призыв горожан, потребовалось ЧП. Днем 3 мая сильным порывом ветра с крана оторвало стрелу. Она рухнула прямиком на крышу соседнего дома на 4-й Нагорной, 26. Это аварийный двухэтажный дом, в котором тем не менее продолжают жить люди. Его обещали расселить только в 2023 году.

Пострадал двухэтажный жилой дом

Пострадал двухэтажный жилой дом

Стрела пробила крышу, к счастью, не повредив ни одной квартиры. Чудом она угодила в пустое пространство в районе слухового окна. Обошлось без жертв и пострадавших среди людей.

- Сейчас кран частично сошел с рельсов, что также может представлять угрозы. Жителям очень важно, чтобы его разобрали как можно скорее, сейчас, пока он не натворил бед. Только тогда можем спать спокойно, — отметила собеседница «Комсомолки».

Кран сошел с рельсов

Кран сошел с рельсов

На месте работают представители администрации района, спасатели, полиция, газовая служба, МЧС.

На месте работают спасатели...

На месте работают спасатели...

...и полиция

...и полиция

Это не первый случай, когда сильный ветер роняет башенные краны на стройках Саратова. Аналогичное ЧП случилось 12 марта в Солнечном-2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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