Минстрой: В Саратове ветер уронил башенный кран

12 Март 2020 2020-03-12T20:48:22+03:00

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По предварительным данным, башенный кран в поселке Солнечный в Саратове 12 марта упал вследствие порывов ураганного ветра. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ. В этот момент ни на кране, ни на стройке рабочих не было, пострадавших нет.

Работы на строительной площадке на Блинова, 50 сегодня в 13.00 приостановлены.

По поручению губернатора области Валерия Радаева создана комиссия по выяснению обстоятельств падения крана.

Также Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) будет создана комиссия для выяснения обстоятельств повреждения грузоподъёмного механизма.

При падении кран повредил тепломагистраль.

ИСТОЧНИК KP.RU