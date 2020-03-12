Минстрой: В Саратове ветер уронил башенный кран
По предварительным данным, башенный кран в поселке Солнечный в Саратове 12 марта упал вследствие порывов ураганного ветра. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ. В этот момент ни на кране, ни на стройке рабочих не было, пострадавших нет.
Работы на строительной площадке на Блинова, 50 сегодня в 13.00 приостановлены.
По поручению губернатора области Валерия Радаева создана комиссия по выяснению обстоятельств падения крана.
Также Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) будет создана комиссия для выяснения обстоятельств повреждения грузоподъёмного механизма.
При падении кран повредил тепломагистраль.
ИСТОЧНИК KP.RU