Башенный кран рухнул на жилой дом в Саратове

3 Май 2020 2020-05-03T15:10:00+03:00

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В Заводском районе Саратова башенный кран рухнул на жилой дом.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, ЧП случилось около двух часов назад на улице 4-я Нагорная.

Сейчас известно, что отломилась стрела крана, который стоял на заброшенной стройке. Она упала на крышу двухэтажного дома. Жильцы, к счастью, не пострадали.

Кран стоит на заброшенной стройке

На месте работают спасатели, представители администрации, газовики и прочие заинтересованные службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU