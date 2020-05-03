Башенный кран рухнул на жилой дом в Саратове
В Заводском районе Саратова башенный кран рухнул на жилой дом.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, ЧП случилось около двух часов назад на улице 4-я Нагорная.
Сейчас известно, что отломилась стрела крана, который стоял на заброшенной стройке. Она упала на крышу двухэтажного дома. Жильцы, к счастью, не пострадали.
Кран стоит на заброшенной стройке
На месте работают спасатели, представители администрации, газовики и прочие заинтересованные службы.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU