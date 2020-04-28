Жители Улешей борются против спила деревьев из-за новых тротуаров

28 Апр 2020 2020-04-28T08:35:05+03:00

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Саратовцы не первый день жалуются на массовый спил деревьев. В мэрии давали пояснения — убирают только ветхие деревья. Изменить конфигурацию зеленых зон решили во время ремонта тротуаров. Вместо старых насаждений должны появится новые, но потом.

Горожанин Евгений рассказал «КП-Саратов» о том, как жителям Улешей пришлось вчера, 27 апреля, «отстаивать» спил деревьев.

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- На них уже покушались в марте, приехали, почему-то обрезали верхушки, при этом под ними нет никаких проводов. Местные жители спугнули работников, те уехали. Сейчас на улице Чернышевского делают тротуар. Сегодня спилили одну сторону деревьев, которые никому не мешали. Переключились на другую, принялись за каштаны, но саратовцы опять заступились, — рассказал он.

Горожанин подчеркнул, что документов на это действие у работников не было и остается непонятной причина для спила. Ведь тротуар на улице очень широкий и на нем не растет ни одного дерева.

Жители Улешей боятся возвращения желающих избавиться от деревьев, но они готовы держать оборону.

В паблике «Саратов онлайн» горожанин Артем Лабунский пожаловался на аналогичную ситуацию.

- На месте вырубленных деревьев на улицах Вольской и Советской сужают пешеходную зону и делают парковочные карманы, сажать взамен новые не планируют, — написал он.

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В доказательство своих слов саратовец опубликовал снимки с места работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU