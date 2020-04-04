2020-04-04T11:09:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Наталья Мазина о коронавирусе в Саратове: мы хотим максимально защитить какждого медработника

В медучреждения поступит большое количество средств индивидуальной защиты
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Наталья Мазина, министр здравоохранения в Саратовской областиНаталья Мазина, министр здравоохранения в Саратовской областиФото: Александр Уриевский
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На брифинге оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирус в Саратовской области министр здравоохранения Наталья Мазина доложила о ситуации.

Она напомнила, что с начала марта учреждения здравоохранения работают в усиленном режиме.

- Каждого поступающего условно рассматриваем как возможного носителя коронавируса. Возможность распространения инфекции есть, чтобы влиять на ситуацию, в медицинских учреждениях ведены ограничения по оказанию плановой помощи. Мы не занимаемся профилактическими осмотрами, диспансеризацией – все силы и средства направлены на помощь населению именно по коронавирусу. Всем хроническим больным предлагаем лечение на дому, этим занимаются врачи участковые и специалисты. Есть возможность доставки лекарств на дом. Такой режим сохранится до 30 апреля, – заявила она.

Наталья Мазина отметила, что министерство всю неделю занималось подготовкой медучреждению к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. В стационарах уже есть как заразившиеся с подтвержденным диагнозом, так и контактные лица.

- Мы очень заинтересованы в поставке оборудования в Саратовскую область. Должен поступить 171 аппарат искусственной вентиляции легких, мы на стадии подписания соглашения с министерство здравоохранения Российской федерации. Ожидаем также поставку автомобилей скорой медицинской помощи. На днях приходит большое количество средств индивидуальной защиты, они будут выкуплены конкретными медицинскими организациями под наши заявки. Мы заинтересованы, чтобы каждый медработник был защищен от коронавирусной инфекции, – заявила она.

По словам Мазиной, пока нет новых данных из федерального оперативного штаба о новых случаях заражения в Саратовской области. Поэтому пока данные остаются прежними – количество заразившихся в Саратовской области на 4 апреля составляет 19 человек. Это Аткарск, Ртищево, Энгельс, Саратов и Саратовский район.

- Но это не дает поводов для расслабления, – подчеркнул председатель правительства Александр Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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