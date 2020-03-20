2020-03-20T12:58:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус: что делать саратовцам при возвращении из-за границы

Разработан алгоритм действий, который поможет избежать распространения вируса
Екатерина Семенова
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При первых признаках простуды следует остаться в дома в самоизоляцииПри первых признаках простуды следует остаться в дома в самоизоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Саратовской области разработан алгоритм действий для граждан, вернувшихся из-за рубежа.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минздраве, также предусмотрены меры для тех, кто никуда не выезжал.

В случае обнаружения симптомов заболевания, каждый вернувшийся из страны, где были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, должен оставаться дома в режиме самоизоляции. Также следует вызвать врача и сообщить ему о поездке.

- Изоляция на дому продлится не менее 14 дней, работающим выдается листок нетрудоспособности, — отметили в ведомстве.

Скорую помощь следует вызывать при следующих симптомах: выраженное затруднение дыхания; появились осложнения имеющихся хронических заболеваний; температура тела более 38 градусов.

Пожилые люди старше 60 лет или те, кто имеют хронические заболевания, также должны вызывать врачей на дом.

Кроме того, работают телефонные горячие линии, по которым можно получить всю необходимую информацию.

В систему информирования включена единая служба 112.

Также можно круглосуточно звонить в:

- Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43,

- Центр медицины катастроф 8(8452)79-93-12 и 8(8452) 79-93-13.

В рабочее время информацию можно получить в:

- Центре гигиены и эпидемиологии региона: 8(8452) 33-38-75,

- Областном центре медицинской профилактики: 8(8452) 41-13-37.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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