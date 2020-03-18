2020-03-18T16:29:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус: Как передается, кто рискует, куда обращаться

Заслуженный врач России рассказала о заболевании в эфире радио «Комсомольская правда»
Екатерина Семенова
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Коронавирус: Как от него спастисьКоронавирус: Как от него спастисьФото: Дарья Вострикова
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На радио «Комсомольская правда» врач-инфекционист, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук Наталья Миронова в программе «Здоровый разговор» рассказала об истории коронавируса, симптомах, путях распространения и дала советы как действовать.

Врач-инфекционист рассказала о коронавирусе в студии "Комсомольской правды" Фото: Александр Уриевский

Врач-инфекционист рассказала о коронавирусе в студии "Комсомольской правды"Фото: Александр Уриевский

По словам специалиста, возбудителем коронавируса являются особый тип вирусов. Это не новинка, они циркулируют уже несколько лет, однако ранее не вызывали серьезных эпидемий. Исключение было в 2002 и 2012 годах, но и тогда масштабы были меньше.

Источником распространения является заболевший человек. Вирус распространяется воздушно-капельным путем, при чихании, кашле, разговоре, когда микроскопические капли слюны попадают в дыхательные пути здорового человека. Кроме того, опасность представляют поверхности, где также может скапливаться мокрота: дверные ручки, поручни, клавиатура, столешницы, банковские карты, ключи и другие. Поэтому надо обязательно мыть руки после посещения людных мест, общественного транспорта, посещения туалета и т.д.

Специалисты рекомендуют мыть руки после посещения общественных мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты рекомендуют мыть руки после посещения общественных местФото: Алексей БУЛАТОВ

- Есть последние данные, что вирус выявляют в фекалиях, но пока необходимы дополнительные исследования, — отметила Наталья Миронова.

Инкубационный период, по последним данным, составляет 2-14 дней. В группе риска пожилые люди и те, у кого имеются хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистой системы и диабет. Дети повержены коронавирусу значительно реже.

В группе риска - пожилые люди Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В группе риска - пожилые людиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Симптомы похожи на признаки обычного простудного заболевания: повышение температуры тела, боль в мышцах, груди, озноб, головная боль, боль в животе, диарея. В тяжелой форме появляется одышка, затруднено дыхание.

Одним из главным симптомов является высокая температура Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одним из главным симптомов является высокая температураФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Но просто по симптомам отличить от других простудных заболеваний практически нельзя. Необходимо провести лабораторные анализы, — подчеркнула врач.

Подтвердить коронавирус можно только лабораторно Фото: Артем КИЛЬКИН

Подтвердить коронавирус можно только лабораторноФото: Артем КИЛЬКИН

Она разъяснила, куда обращаться в случае подозрений. Анализы проводят только в государственных медицинских учреждениях по направлению врача. Для пациентов они бесплатны. То есть если человек чувствует себя не очень хорошо, то ему следует обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.

При подозрениях на заболевание рекомендуется обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь Фото: Артем КИЛЬКИН

При подозрениях на заболевание рекомендуется обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощьФото: Артем КИЛЬКИН

Полный выпуск программы «Здоровый разговор» с Натальей Мироновой слушайте в четверг 19 марта, в 12:03 на волне 90,6 FM.

Для справки:

Не следует заниматься самолечением. Например, Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала принимать ибупрофен. Его лучше заменить на парацемамол. Дело в том, что ибупрофен вызывает внутренние кровотечения при коронавирусе в организме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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