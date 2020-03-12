Синяя борода из Саратова: серийный убийца и насильник осужден пожизненно

В Саратове вынесен приговор серийному убийце и насильнику Сергею Леонову.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным сразу по нескольким тяжелым статьям: убийстве двух женщин, изнасиловании, лишении человека свободы, угрозах жизни.

Ориентировка на Сергея Леонова

Ранее «Комсомолка» писала, что преступления были совершены во Фрунзенском районе, на 8-м Вокзальном проезде. Летом 2018 года 58-летний мужчина познакомился с женщиной и завел романтические отношения. Они вместе встретили новый, 2019 год, а на утро поссорились. Мужчина был пьян, избил и изнасиловал свою возлюбленную. После жестокого нападения он ушел из дома, а вернувшись, увидел, что она умерла. Тогда Леонов завернул тело в покрывало, перевязал веревкой и оставил лежать в неотапливаемой комнате. Труп нашли полицейские только 6 февраля 2019 года.

Мужчина недолго горевал — в конце января он познакомился с другой женщиной, которой предложил переехать к нему. Однако и это сожительство не привело к семейному счастью: в начале февраля он снова напился и избил новую пассию. Причем во многом он опасался, что она найдет труп предыдущей жертвы, который в тот момент так и лежал в другой комнате. После нападения он изнасиловал и эту женщину. От избиения и насилия она также скончалась. Саратовец скрылся из дома, бросив там второй труп, и до момента поимки скрывался у знакомых.

Сергей Леонов убил двух женщин, а изнасиловал четырех. Кадр из оперативного видео СУ СКР

В ходе расследования выяснилось, что 25 ноября 2018 года он изнасиловал и избил еще одну женщину, 40-летнюю, которая гостила у него дома. При этом он угрожал ей убийством. После этого Леонов на несколько дней пленил жертву, не позволяя ей уйти из дома. Однако она сумела сбежать, когда он 27 ноября повез ее к приятелю. Потерпевшая не стала обращаться в полицию, так как была напугана, и рассказала обо всем, когда началось расследование.

Был установлен и еще один эпизод: 14 декабря он изнасиловал 45-летнюю женщину. Та тоже сумела сбежать, когда уговорила его съездить к своему знакомому за деньгами. Она также не пошла в полицию.

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на пожизненный срок. Кроме того, его обязали выплатить потерпевшим 2 млн рублей.