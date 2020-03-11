«Казна Творца Ра» в Саратове пыталась оплатить долги через несуществующий банк в Австралии

«Прославившаяся» на всю Россию саратовская организация «Казна Творца РА», как выяснилось, уже почти год пытается оплатить долги по штрафам. Однако в налоговой инспекции ей отказывают.

В Арбитражном суде Саратовской области рассказали «КП-Саратов» подробности тяжбы.

Напомним, что Фонд, который возглавляет Александр Парамонов, получил широкую огласку в ноябре прошлого года, когда была опубликована информация о его якобы огромном капитале. По подсчетам аналитиков, на основании данных налоговиков, «Казна Творца РА» владела 864 млрд рублей на банковских счетах. Это позволило включить ее в список богатейших организаций России. Однако при проверке появилась информация, что в действительности у «Казны Творца Ра» нет денег.

Александр Парамонов

Тем не менее за просрочку обязательных платежей организация была неоднократно оштрафована.

20 мая 2019 года Фонд социально-экономического развития регионов «Казна Творца Ра» обратился в межрайонную налоговую инспекцию №7 с просьбой представить реквизиты для оплаты задолженности. Общая сумма составила почти 6,4 млн рублей. Вот только организация намеревалась перевести средства в иностранной валюте, чтобы потом она была конвертирована в рубли.

Инспекция ответила, что это невозможно, так как по законодательству, все расчеты на территории РФ проводятся только в национальной валюте. Этот отказ был обжалован в вышестоящий орган УФНС.

- Решением УФНС жалоба Фонда оставлена без удовлетворения. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения Фонда в суд, — сообщили в Арбитражном суде.

В ходе разбирательства было установлено, что Фонд «Казна Творца Ра» намеревался переводить средства из банка COMMERCIAL DEVELOPMENT BANK, БИК NETWGB22 (Австралия). Однако проверка показала, что он не входит в список кредитных организаций Австралийского союза, не является банком Австралии, не зарегистрирован Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям. Кроме того, сведений о нем нет и в списке разрешенных или лицензированных финансовых учреждений на территории Папуа-Новая Гвинея.

Валюта Австралии. Фото с официального сайта банка Австралии

Таким образом суд отказал «Казне Творца Ра» в иске. Решение Арбитражного суда Саратовской области было обжаловано в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде, но жалобу вернули истцу.

- Определение о возвращении апелляционной жалобы может быть обжаловано в суде кассационной инстанции в установленный законом срок, — отметили в пресс-службе Арбитражного суда Саратовской области.

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В «Казне Творца Ра», согласно отчету налоговой службы, на счетах на конец 2018 года находилось более 864 млрд рублей [видео]