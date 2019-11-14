2019-11-14T10:59:38+03:00
Экономика

Фирма в Саратовской области попала в топ-10 самых богатейших в стране

Фонд социально-экономического развития регионов «Казна Творца Ра» зарегистрировал почти 865 млрд рублей
Ольга Симонова
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Фирма, зарегистрированная в Энгельсе Саратовской области, попала в топ-10 самых богатейших в РФ.

Фонд социально-экономического развития регионов «Казна Творца Ра» зарегистрировал на конец 2018 года на своих счетах 864,3 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на отчетность Росстата.

- Фонд Казна РА сотворён для действий, несущих Развитие, Умножение и Процветание Русского Народа и Светлой Великой Руси, Несущей Всем Людям Земли Гармонию и Созидательные Знания РА! «Русским Народом считаются все коренные Народы, проживающие на скиту Руси, в Русской Империи, принявшие Великую Русскую Культуру, сформировавшуюся из Великого Славяно-Арийского Ведического наследия наших Многомудрых Предков, которая всегда процветала и гармонично объединяла все Народы Светлой Великой Руси», — сообщается на сайте Фонда (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред).

Директор организации Александр Парамонов утверждает, что деньги пришли от дружественных стран, которые укрепляют нашу дружбу и совместную экономику. Так, от «ордена Госпитальеров» им поступило более 10 тыс. тонн банковского золота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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